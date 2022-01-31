Червиченко: в «Базеле» начинал Салах — отличное место для большого подъёма Чалова

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о переходе нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в швейцарский «Базель» на правах аренды.
«Возможно, Фёдор решил уехать, потому что в России обстановка не располагает. Сейчас мы со Швейцарией примерно на одном футбольном уровне. А в том же «Базеле» начинал Салах, так что это отличное место для большого подъёма. Чалов — очень талантливый футболист, поэтому, надеюсь, эта перемена поможет Фёдору в дальнейшей карьере.
Не знаю, почему у Чалова наступил спад. Возможно, он целыми днями в компьютерные игры играет, по ресторанам ходит, или у него какая-то психологическая проблема. По всей видимости, Чалов очень хочет в Европу. Нашим игрокам говорят, что там царство небесное. И когда Федя не перешёл в «Кристал Пэлас», это его надломило», — рассказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
- 31 января 2022
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