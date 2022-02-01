Лысов: Денисов — суперпрофессионал и хороший человек, Фарфан — уникум

Бывший защитник московского «Локомотива» Михаил Лысов рассказал об игре вместе с Игорем Денисовым и Джефферсоном Фарфаном.



«Мне лично больше всего в «золотом» сезоне удался матч с «Рубином». Впервые вышел после травмы — и отдал голевую Фарфану. Было приятное чувство, что внёс ощутимый вклад. Фарфан, конечно, уникальный футболист. Он играл справа в нападении, я — слева в защите — на тренировках постоянно соперничали. Я был поражён, как человек в 34 года проделывает такие вещи, будто ему 19. Такой объём, такую скоростно-силовую работу, спринты — фантастика. Не представляю, что он в «Шальке» вытворял в 25.



Денисов — человек-загадка? Может, вам он и кажется молчуном, а с нами, молодыми, он всегда общался — и до тренировки, и после. Игорь всегда первым приходил в тренажёрный зал и тщательно готовил себя к работе. Давал нам советы, делился опытом. В игре — да, мог и пихануть, но всё по делу. Мне он запомнился хорошим футболистом и человеком. Суперпрофессионалом», – поделился Лысов в большом интервью «Чемпионату».