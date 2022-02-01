Лысов: Денисов — суперпрофессионал и хороший человек, Фарфан — уникум

Бывший защитник московского «Локомотива» Михаил Лысов рассказал об игре вместе с Игорем Денисовым и Джефферсоном Фарфаном.
«Мне лично больше всего в «золотом» сезоне удался матч с «Рубином». Впервые вышел после травмы — и отдал голевую Фарфану. Было приятное чувство, что внёс ощутимый вклад. Фарфан, конечно, уникальный футболист. Он играл справа в нападении, я — слева в защите — на тренировках постоянно соперничали. Я был поражён, как человек в 34 года проделывает такие вещи, будто ему 19. Такой объём, такую скоростно-силовую работу, спринты — фантастика. Не представляю, что он в «Шальке» вытворял в 25.
Денисов — человек-загадка? Может, вам он и кажется молчуном, а с нами, молодыми, он всегда общался — и до тренировки, и после. Игорь всегда первым приходил в тренажёрный зал и тщательно готовил себя к работе. Давал нам советы, делился опытом. В игре — да, мог и пихануть, но всё по делу. Мне он запомнился хорошим футболистом и человеком. Суперпрофессионалом», – поделился Лысов в большом интервью «Чемпионату».
- 1 февраля 2022
-
09:30
-
09:23
-
08:53
-
08:30
-
08:26
-
08:03
-
07:38
-
05:25
-
04:32
-
04:29
-
04:16
-
04:10
-
03:57
-
03:34
-
03:30
-
03:13
-
02:55
-
02:46
-
02:24
-
02:09
-
01:59
-
01:46
-
01:39
-
01:21
-
00:59
-
00:53
-
00:40
-
00:26
-
00:20
- 31 января 2022
-
23:54
-
23:53
-
23:34
-
23:18
-
23:08
-
23:08