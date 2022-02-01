Круговой рассказал, чем Карпин и Семак отличаются в тренировочном процессе

Защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал, чем в тренировочном процессе отличаются главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак и наставник сборной России Валерий Карпин.

«Чем Карпин отличается от Семака в плане тренировок? У Карпина очень много тактики на большом пространстве. А с Сергеем Богдановичем регулярные квадраты на маленьких площадях, идёт упор на интенсивность. Тактика тоже есть, но не так много, как у Валерия Георгиевича. Там каждый день тактика на всё поле.

Что могу сказать по матчу России с Хорватией? У нас же вообще мяч не держался. Постоянно выносили его. Погода внесла свои коррективы, но, думаю, на нас давила большая ответственность за результат, отсюда и было много сумбура в действиях — это всё в большей степени психология, а не уровень мастерства игроков на поле», — приводит слова Кругового Sport24.