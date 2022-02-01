Данил Круговой опроверг слухи о желании покинуть «Зенит»

Защитник «Зенита» Данил Круговой опроверг слухи о своём желании покинуть санкт-петербургский клуб из-за нехватки игрового времени.

«Как оценю свой период в «Зените»? Мне нет смысла жаловаться. Понятно, что хочется большего, но сыграл столько, сколько должен был. И мне кажется, что играл достойно.

Слухи в СМИ? Даже перед новым годом кто-то писал, что Круговой недоволен игровым временем и хочет уйти. Это ложь.

На тренировках и после матчей Сергей Богданович Семак постоянно меня подбадривает. Говорит: «Молодец, давай, продолжай в том же духе». Всё складывается так, как и должно быть. Мне кажется, я на правильном пути, и при должной работе ещё смогу стать легендой «Зенита».

Обидно ли мне, что на моей позиции выступает такой сильный легионер, как Дуглас Сантос? Зависит от того, как на это посмотреть. Я ещё молод. Дуглас — опытный футболист, я могу у него учиться. У меня в «Уфе» тоже был такой конкурент — Боян Йокич. У него я тоже многое взял. Получается, в моей карьере пока что в каждом клубе у меня есть сильный конкурент, который делает меня сильнее. Когда-нибудь и у меня, наверное, будут ученики. В другой команде у меня, вероятно, не было бы такой возможности», — приводит слова Кругового Sport24.