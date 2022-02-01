Уткин – о ситуации с Чаловым: ЦСКА никогда не умел продавать футболистов

Известный спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал новость о скором переходе нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в швейцарский «Базель» на правах аренды. Ранее «Чемпионат» сообщал, что футболист уже покинул расположение армейцев на сборах в Кампоаморе (Испания), чтобы пройти медосмотр перед сделкой с «Базелем».
«Аренда Чалова в «Базель» — прекрасная новость. Свидетельствует о вовлечённости в европейский футбольный процесс. Футболисты — как деньги: не должны лежать мёртвым грузом, им работать надо. Чалову надо играть. Вот и поиграет.
Оставаясь при этом активом ЦСКА. И да, ещё эта практика полезна и тем, что некогда парня не продали в АПЛ за 20 миллионов.
Никогда не умели в ЦСКА продавать. Но вот сейчас хоть поддерживать спрос, давая игроку полезную практику, вроде пытаются. Этот урок стоит 20 миллионов. Сосчитайте в любой валюте», — написал Уткин в своём телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что Чалов перейдёт в «Базель» на правах аренды до конца нынешнего сезона. При этом у швейцарского клуба не будет права выкупа российского форварда.
В сезоне-2021/2022 Фёдор Чалов провёл за московских армейцев 18 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач. Действующий контракт 23-летнего футболиста с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Фёдора Чалова в € 8,5 млн.
- 1 февраля 2022
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