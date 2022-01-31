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Чалов покинул расположение ЦСКА для прохождения медосмотра перед переходом в «Базель»

Чалов покинул расположение ЦСКА для прохождения медосмотра перед переходом в «Базель»
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Нападающий Фёдор Чалов покинул расположение московского ЦСКА на сборах в Кампоаморе (Испания), чтобы пройти медосмотр перед переходом в «Базель» на правах аренды. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к игроку.

Ранее сообщалось, что Чалов перейдёт в «Базель» на правах аренды до конца нынешнего сезона. При этом у швейцарского клуба не будет права выкупа российского форварда.

В сезоне-2021/2022 Фёдор Чалов провёл за московских армейцев 18 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач. Действующий контракт 23-летнего футболиста с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Фёдора Чалова в € 8,5 млн.

Напомним, «Базель» идёт на втором месте в швейцарской Суперлиге. В своей группе Лиги конференций —2021/2022 команда заняла первое место.

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