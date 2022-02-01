Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роналдо назвал лучшего нападающего в мире на данный момент

Роналдо назвал лучшего нападающего в мире на данный момент
Комментарии

Бывший форвард мадридского «Реала» и сборной Бразилии Роналдо назвал лучшего нападающего в мире на данный момент.

«Кто на данный момент лучший нападающий в мире? Бензема, в этом нет никаких сомнений. Левандовски — второй. Холанд станет лучшим в будущем, но на данный момент Бензема и Левандовски лучше. Мбаппе тоже очень силён», — приводит слова Роналдо Football Iltalia.

Напомним, в декабре 2021 года Роналдо приобрёл 90% акций «Крузейро» за € 62,5 млн. Кроме того, бывший форвард является президентом и владельцем испанского «Вальядолида».

Бразилец завершил игровую карьеру в 2011 году. Он выступал в составе «Крузейро», ПСВ, каталонской «Барселоны», «Интера», мадридского «Реала», «Милана» и «Коринтианса». На его счету также победы на двух чемпионатах мира в составе сборной Бразилии.

Новость по теме
Эрлинг Холанд назвал лучшего футболиста 2021 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022