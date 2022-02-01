Бывший форвард мадридского «Реала» и сборной Бразилии Роналдо назвал лучшего нападающего в мире на данный момент.

«Кто на данный момент лучший нападающий в мире? Бензема, в этом нет никаких сомнений. Левандовски — второй. Холанд станет лучшим в будущем, но на данный момент Бензема и Левандовски лучше. Мбаппе тоже очень силён», — приводит слова Роналдо Football Iltalia.

Напомним, в декабре 2021 года Роналдо приобрёл 90% акций «Крузейро» за € 62,5 млн. Кроме того, бывший форвард является президентом и владельцем испанского «Вальядолида».



Бразилец завершил игровую карьеру в 2011 году. Он выступал в составе «Крузейро», ПСВ, каталонской «Барселоны», «Интера», мадридского «Реала», «Милана» и «Коринтианса». На его счету также победы на двух чемпионатах мира в составе сборной Бразилии.