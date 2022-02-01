Нагельсман: во сне выкрикиваю имена игроков «Баварии». Иногда это будит мою жену

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман рассказал, что будит свою супругу среди ночи, выкрикивая имена своих игроков во сне.



«Иногда, когда засыпаю после матчей, выкрикиваю имена своих футболистов. Однажды мне об этом сказала моя жена. Иногда это будит её среди ночи. У меня рядом с кроватью лежит блокнот, и временами после матчей я нахожу записи, о которых не знал. Я делал их ночью», — приводит слова Нагельсмана Bild.

Напомним, Нагельсман возглавил мюнхенскую «Баварию» в прошлом году. Ранее специалист работал в основной команде «Хоффенхайма» и «РБ Лейпциг». Под руководством Нагельсмана «Бавария» стала обладателем Суперкубка Германии в 2021 году, обыграв дортмундскую «Боруссию» со счётом 3:1.