Ребров объяснил, почему он выбрал в «Спартак» вратаря Свинова

Технический координатор «Спартака» Артём Ребров объяснил, почему он выбрал для трансфера вратаря Илью Свинова.
«Работа с Каттани — это большой шанс. Он привлекает меня почти ко всем переговорам. Я вижу, как они проходят изнутри, а Лука даёт мне задания. Каттани обозначил, что во вратарской теме решать должен вратарь. Клуб очертил список из нескольких вариантов. Из этого списка я выбрал Свинова. Моё мнение сошлось ещё с несколькими людьми. Мне было интересно. Я волновался, потому что от этого зависело, кого возьмёт клуб. Но потом понял, что переживать незачем. Нужно было просто использовать свой опыт, чтобы выбрать. Дальше – дело за Ильёй.
Что касается критериев выбора: я посмотрел, кто из списка вратарей за последние 20 игр сделал меньше всего ошибок. Дальше смотрел на его поведение в течение игры, отсматривал видео. Плюс обходными путями узнавал про Илью информацию, ну и опирался на внутренние вратарские ощущения. Весь процесс занял около трёх недель — потом переговоры. Я понимаю, что Свинову будет непросто — он приходит из ФНЛ, я тоже так приходил. Здесь другие скорости. Но он третий вратарь, ему нужно создать конкуренцию. Для этого у него всё есть.
О его фамилии задумался в последнюю очередь. Сначала даже не понимал шуток, а потом такой: «Блин, да с такой фамилией грех не играть в «Спартаке», — сказал Ребров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
- 2 февраля 2022
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