Арендованный «Крыльями Советов» Бегич досрочно вернётся в «Рубин»

Защитник «Крыльев Советов» Силвие Бегич, права на которого принадлежат «Рубину», в зимнее трансферное окно вернётся в казанский клуб. Летом клуб из Самары взял футболиста в аренду до конца сезона, но она будет прервана досрочно, сообщает Metaratings. Информацию подтвердил сам футболист.



Ранее Силвие Бегич заявил, что собирается получить российский паспорт. В нынешнем сезоне защитник провёл 18 матчей во всех турнирах и забил один мяч. Контракт 28-летнего игрока с «Рубином» рассчитан до июня 2023 года.



После 18 туров в чемпионате России казанский «Рубин» набрал 22 очка и находится на 10-м месте в турнирной таблице. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). Действующий чемпион России — «Зенит». В следующем туре чемпионата России сезона-2021/2022 после зимнего перерыва «Рубин» проведёт матч с «Зенитом» 28 февраля.