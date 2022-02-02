Арендованный «Крыльями Советов» Бегич досрочно вернётся в «Рубин»

Защитник «Крыльев Советов» Силвие Бегич, права на которого принадлежат «Рубину», в зимнее трансферное окно вернётся в казанский клуб. Летом клуб из Самары взял футболиста в аренду до конца сезона, но она будет прервана досрочно, сообщает Metaratings. Информацию подтвердил сам футболист.
Ранее Силвие Бегич заявил, что собирается получить российский паспорт. В нынешнем сезоне защитник провёл 18 матчей во всех турнирах и забил один мяч. Контракт 28-летнего игрока с «Рубином» рассчитан до июня 2023 года.
После 18 туров в чемпионате России казанский «Рубин» набрал 22 очка и находится на 10-м месте в турнирной таблице. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). Действующий чемпион России — «Зенит». В следующем туре чемпионата России сезона-2021/2022 после зимнего перерыва «Рубин» проведёт матч с «Зенитом» 28 февраля.
- 2 февраля 2022
-
11:26
-
11:20
-
11:19
-
11:00
-
10:59
-
10:46
-
10:38
-
10:30
-
10:18
-
10:10
-
10:09
-
10:09
-
10:00
-
09:54
-
09:52
-
09:40
-
09:34
-
08:57
-
08:47
-
08:32
-
08:30
-
05:25
-
04:51
-
04:25
-
03:59
-
03:18
-
01:57
-
01:31
-
01:16
-
00:53
-
00:50
-
00:48
-
00:34
-
00:31
-
00:19