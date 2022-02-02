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Арендованный «Крыльями Советов» Бегич досрочно вернётся в «Рубин»

Арендованный «Крыльями Советов» Бегич досрочно вернётся в «Рубин»
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Защитник «Крыльев Советов» Силвие Бегич, права на которого принадлежат «Рубину», в зимнее трансферное окно вернётся в казанский клуб. Летом клуб из Самары взял футболиста в аренду до конца сезона, но она будет прервана досрочно, сообщает Metaratings. Информацию подтвердил сам футболист.

Ранее Силвие Бегич заявил, что собирается получить российский паспорт. В нынешнем сезоне защитник провёл 18 матчей во всех турнирах и забил один мяч. Контракт 28-летнего игрока с «Рубином» рассчитан до июня 2023 года.

После 18 туров в чемпионате России казанский «Рубин» набрал 22 очка и находится на 10-м месте в турнирной таблице. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). Действующий чемпион России — «Зенит». В следующем туре чемпионата России сезона-2021/2022 после зимнего перерыва «Рубин» проведёт матч с «Зенитом» 28 февраля.

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