«Рубин» досрочно вернул защитника Силвие Бегича из аренды

Защитник Силвие Бегич прибыл в расположение «Рубина» на сборе в Турции, сообщает пресс-служба казанского клуба. 28-летний хорватский защитник с сентября выступал за самарские «Крылья Советов» на правах аренды. «Рубин» имел право прервать аренду в зимнее трансферное окно и воспользовался этой опцией в арендном соглашении.



Ранее Силвие Бегич заявил, что собирается получить российский паспорт. В нынешнем сезоне защитник провёл 18 матчей во всех турнирах и забил один мяч. Контракт 28-летнего игрока с «Рубином» рассчитан до июня 2023 года.



После 18 туров в чемпионате России казанский «Рубин» набрал 22 очка и находится на 10-м месте в турнирной таблице. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). Действующий чемпион России — «Зенит». В следующем туре чемпионата России сезона-2021/2022 после зимнего перерыва «Рубин» проведёт матч с «Зенитом» 28 февраля.