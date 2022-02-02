Экс-президент «Барселоны»: Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом», я в этом уверен

Бывший президент «Барселоны» Жоан Гаспар заявил, что форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом».



«Я собираюсь дать вам эксклюзив. Килиан уже подписал контракт с «Реалом», я в этом уверен. Я знаю Флорентино [Переса] и уверен в этом», — цитирует Гаспара Marca.

Ранее сообщалось, что Мбаппе будет получать в «Реале» € 50 млн в год.

Напомним, Мбаппе перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Монако» в 2017 году. В нынешнем сезоне французский форвард сыграл в 20 матчах чемпионата Франции, забил 10 голов и отдал 9 результативных передач. Действующее соглашение Мбаппе с «Пари Сен-Жермен» рассчитано до конца сезона-2021/2022. С 2017 года нападающий вызывается в национальную команду Франции.