Давид де Хеа отреагировал на обращение Даниила Медведева к нему

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа отреагировал на обращение со стороны второй ракетки мира, российского теннисиста Даниила Медведева. Медведев перед этим опубликовал короткое видео, на котором он играет в компьютерную игру. «Ты уже в пути?» — подписал он видео и тегнул де Хеа.
«Скоро буду», — написал де Хеа в «сториз» своего «инстаграма».
Фото: «инстаграм» давида де хеа
Ранее де Хеа оставил комментарий под постом Медведева в «Инстаграме», который тот выложил после поражения от 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира, испанца Рафаэля Надаля в финале Открытого чемпионата Австралии. Медведев проиграл Надалю со счётом 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7, и де Хеа написал: «Топ-игрок».
Медведеву не удалось завоевать свой второй титул на турнирах «Большого шлема». В 2021 году российский теннисист одержал победу на Открытом чемпионате США, победив в финале 20-кратного чемпиона ТБШ, первую ракетку мира, серба Новака Джоковича.
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