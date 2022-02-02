Божович: если бог даст сил, Деспотович поможет «Арсеналу» решить поставленные задачи

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал заключение контракта с нападающим Джордже Деспотовичем.
«Очень хорошо, что наш клуб смог так оперативно провести переговоры и договориться с Деспотом о подписании контракта. Я хорошо его знаю, перед переходом мы плодотворно пообщались. Думаю, что Джордже не нуждается в лишнем представлении. Он футболист высокого уровня, в прошлом сезоне ему удалось много забить за «Рубин». Уверен, что если бог даст ему силы и здоровье, то он сможет нам помочь решить поставленные перед нами задачи», — приводит слова Божовича пресс-служба «Арсенала».
Контракт 29-летнего сербского футболиста с «Арсеналом» рассчитан на три года. Деспотович в нынешнем сезоне принял участие в девяти матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился одним голом и одной голевой передачей. Ранее Деспотович выступал в России в составе «Оренбурга».
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