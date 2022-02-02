Джордже Деспотович: в «Арсенале» у меня много друзей

Нападающий «Арсенала» Джордже Деспотович прокомментировал переход в тульский клуб.
«Очень рад, что сегодня удалось уладить все вопросы с контрактом и я стал футболистом «Арсенала». На мой переход серьезно повлиял разговор с Миодрагом Божовичем, мы с ним давно знакомы. Тренер позвонил, мы обсудили мою ситуацию в «Рубине», и после этого у меня не осталось сомнений, что я перейду в «Арсенал». Еще важно отметить, что моя жена из Тулы, и этот факт тоже повлиял на мое решение.
Спасибо руководству, которое быстро сработало и организовало все на высшем уровне. В «Арсенале» у меня много друзей, в частности, Урош Радакович и Горан Чаушич, они помогут мне с адаптацией. При Миодраге команда старается играть в атакующий футбол, мне как нападающему это очень нравится. Уверен, у нас получится показать хороший результат», — цитирует серба пресс-служба туляков.
- 2 февраля 2022
-
21:57
-
21:55
-
21:51
-
21:48
-
21:39
-
21:20
-
21:08
-
21:01
-
20:52
-
20:47
-
20:42
-
20:38
-
20:32
-
20:22
-
20:00
-
19:54
-
19:50
-
19:41
-
19:41
-
19:13
-
19:05
-
18:58
-
18:52
-
18:48
-
18:44
-
18:38
-
18:12
-
17:48
-
17:47
-
17:39
-
17:23
-
17:13
-
17:06
-
17:00
-
16:48