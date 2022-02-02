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Джордже Деспотович: в «Арсенале» у меня много друзей

Джордже Деспотович: в «Арсенале» у меня много друзей
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Нападающий «Арсенала» Джордже Деспотович прокомментировал переход в тульский клуб.

«Очень рад, что сегодня удалось уладить все вопросы с контрактом и я стал футболистом «Арсенала». На мой переход серьезно повлиял разговор с Миодрагом Божовичем, мы с ним давно знакомы. Тренер позвонил, мы обсудили мою ситуацию в «Рубине», и после этого у меня не осталось сомнений, что я перейду в «Арсенал». Еще важно отметить, что моя жена из Тулы, и этот факт тоже повлиял на мое решение.

Спасибо руководству, которое быстро сработало и организовало все на высшем уровне. В «Арсенале» у меня много друзей, в частности, Урош Радакович и Горан Чаушич, они помогут мне с адаптацией. При Миодраге команда старается играть в атакующий футбол, мне как нападающему это очень нравится. Уверен, у нас получится показать хороший результат», — цитирует серба пресс-служба туляков.

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