Мюллер: если посмотреть статистику ассистов за последние три года, я даже опережаю Месси
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Нападающий «Баварии» Томас Мюллер поделился мнением о соперничестве с форвардом «Пари Сен-Жермен» Лионелем Месси по количеству ассистов.
«Что касается статистики по результативным передачам, то, вероятно, сейчас со мной может соперничать только Месси. Если посмотреть статистику за последние три года, я даже опережаю его. Конкуренция с лучшими футболистами мира очень мотивирует. Я делаю это с 2010 года. Но в том, чтобы напрямую сравнивать меня с Месси, нет большого смысла», — приводит слова Мюллера Bild.
В нынешнем сезоне Мюллер принял участие в 20 матчах немецкой Бундеслиги, забил 6 голов и отдал 16 результативных передач. Месси в этом сезоне сыграл в 12 встречах чемпионата Франции, забил 1 гол и отдал 5 результативных передач.
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