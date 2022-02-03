У Хави и Лапорты возникли разногласия из-за Дембеле

У президента «Барселоны» Жоана Лапорты и главного тренера клуба Хави возникли разногласия из-за полузащитника Усмана Дембеле, сообщает Marca.

По данным источника, Лапорта хочет, чтобы Дембеле больше ни разу не играл за каталонский клуб.

Хави, в свою очередь, также не настаивает на том, чтобы Дембеле оставался в клубе до конца сезона. Однако, он понимает уровень полузащитника и считает, что он может быть полезен команде. Также Хави считает, что Дембеле может стать важной частью адаптации Пьера-Эмерика Обамеянга, с которым он выступал в дортмундской «Боруссии».

В ближайшее время пройдёт совещание между сторонами, в котором будет обсуждаться вопрос Дембеле.

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет расторгнуть контракт с игроком по взаимной договорённости. Если Дембеле согласится, он станет свободным агентом и каталонцы будут платить ему часть зарплаты до тех пор, пока футболист не найдёт новый клуб.

В случае если Дембеле откажется разрывать соглашение с «Барсой», клуб сможет сделать это в одностороннем порядке. Каталонцам придётся выплатить французу всю зарплату до 30 июня.