«Когда перестану нырять? Никогда!» Александр Соболев ответил на вопросы болельщиков

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев в интервью «Спорт-экспресс» ответил на три вопроса от болельщиков.

Первый вопрос звучал так: «Когда перестанешь нырять?» На него Соболев уверенно ответил: «Никогда».

Второй вопрос: «Игра какого форварда для тебя пример: Майкла Антонио или Патрика Шика?» Александр ответил: «Наверное, Шик ближе».

Третий вопрос от фанатов касался игровой формы форварда «Спартака»: «Когда ждать возвращения Соболева на прежний уровень?» Александр ответил: «Надеюсь, уже в марте».

Напомним, в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Соболев провёл 16 матчей, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. В Лиге Европы на его счету пять матчей, четыре гола и один результативный пас.