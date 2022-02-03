Федотов: Мелкадзе 100 процентов может перезагрузить в «Сочи» карьеру, как Заболотный

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился мнением о шансах нападающего Георгия Мелкадзе перезагрузить карьеру в клубе.



«Он поработал несколько дней — случился рецидив старых повреждений. Но это всё уже позади, и он уже с завтрашнего дня приступает к полноценной работе. Мелкадзе остаётся здесь и начинает подготовку к тренировкам в общей группе.



Есть ли надежда, что он так же перезапустит карьеру в «Сочи», как Заболотный или Кокорин? 100 процентов. Здесь никаких сомнений нет. Мы взяли амбициозного футболиста. В «Тамбове», «Ахмате» Георгий показал, что может забивать. Он обладает очень хорошими качествами игрока атакующего плана — это и скорость, и техническая оснащённость, и удар. Здесь никаких сомнений нет. Но, как мы говорим всегда, всё зависит от него. А мы — помощники и приложим для этого все усилия. Это симбиоз желания и амбиций. Как мы выяснили, у него этого очень много. Вот зелёное поле — здесь он будет свои амбиции воплощать в жизнь», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.