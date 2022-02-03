Федотов: Мелкадзе 100 процентов может перезагрузить в «Сочи» карьеру, как Заболотный

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился мнением о шансах нападающего Георгия Мелкадзе перезагрузить карьеру в клубе.
«Он поработал несколько дней — случился рецидив старых повреждений. Но это всё уже позади, и он уже с завтрашнего дня приступает к полноценной работе. Мелкадзе остаётся здесь и начинает подготовку к тренировкам в общей группе.
Есть ли надежда, что он так же перезапустит карьеру в «Сочи», как Заболотный или Кокорин? 100 процентов. Здесь никаких сомнений нет. Мы взяли амбициозного футболиста. В «Тамбове», «Ахмате» Георгий показал, что может забивать. Он обладает очень хорошими качествами игрока атакующего плана — это и скорость, и техническая оснащённость, и удар. Здесь никаких сомнений нет. Но, как мы говорим всегда, всё зависит от него. А мы — помощники и приложим для этого все усилия. Это симбиоз желания и амбиций. Как мы выяснили, у него этого очень много. Вот зелёное поле — здесь он будет свои амбиции воплощать в жизнь», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
- 3 февраля 2022
-
14:42
-
14:40
-
14:25
-
13:59
-
13:55
-
13:43
-
13:36
-
12:54
-
12:48
-
12:35
-
12:30
-
11:52
-
11:45
-
11:22
-
11:17
-
10:57
-
10:54
-
10:38
-
10:24
-
10:22
-
10:10
-
10:01
-
09:47
-
09:45
-
09:30
-
09:20
-
08:09
-
08:01
-
07:57
-
07:05
-
05:38
-
05:00
-
04:13
-
03:57
-
02:55