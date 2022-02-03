«Текстильщик» объявил об уходе арендованного у «Сочи» Егора Пруцева

Полузащитник Егор Пруцев, права на которого принадлежат «Сочи», покинул «Текстильщик», сообщает пресс-служба клуба Футбольной национальной лиги.
19-летний футболист выступал за ивановскую команду на правах аренды с лета 2021 года. В 25 матчах за клуб он забил два мяча и сделал две результативные передачи. Егор является братом 21-летнего Данилы Пруцева, который в январе перешёл из «Крыльев Советов» в «Спартак».
10 февраля «Сочи» проведёт матч с «Динамо». Затем сочинский клуб ждут встречи с «Тоболом» из Костаная и краснодарской «Кубанью» (обе игры пройдут 14 февраля). Футболисты завершат сборы игрой с «Кайратом» 18 февраля. В Белеке команда пробудет до 18 февраля, однако первый турецкий сбор закончится уже 3 февраля, после чего игроков ожидает трёхдневный отдых.
- 3 февраля 2022
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