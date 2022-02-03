В «Байере» рассказали о роли Сердара Азмуна

Спортивный директор «Байера» Симон Рольфес рассказал о роли новичка команды Сердара Азмуна в тактических построениях.

«Какова роль Сердара Азмуна? Конечно, он не замена Патрику Шику. Я думаю, что они очень хорошо сыграются вместе. Мы не говорили, что ищем замену для кого-то. Мы искали нового футболиста, который сделает команду более вариативной. Шик и Аларио – классические «девятки», они смогут гармонировать с Азмуном. Он добавит недостающий компонент в нашу атакующую линию. Сардар вариативен, он может играть на фланге или занимать позицию между линиями», — приводит слова Рольфеса Kicker.

Напомним, 30 января «Зенит» объявил о договорённости с «Байером» по досрочному переходу 27-летнего иранского нападающего. Несколько дней назад немецкий клуб объявлял, что Азмун подписал предварительный контракт, который вступит в силу летом 2022 года — после истечения соглашения с «Зенитом». Однако позже стороны решили осуществить этот трансфер зимой.

«Зенит» также объявил о приобретении нападающего «Интернасьонала» Юри Алберто, который рассматривается как альтернатива ушедшему Азмуну.