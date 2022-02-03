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Швайнштайгер вспомнил, как Моуринью запретил тренироваться с «МЮ» в день его рождения

Швайнштайгер вспомнил, как Моуринью запретил тренироваться с «МЮ» в день его рождения
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер отреагировал на тот факт, что экс-наставник манкунианцев Жозе Моуринью отстранил его от тренировок с основной командой в день рождения. Тогда немецкому футболисту приходилось заниматься в составе «Манчестер Юнайтед» до 23 лет.

«В мой день рождения это было странно», — приводит слова Швайнштайгера The Sun со ссылкой на подкаст «Манчестер Юнайтед».

37-летний Швайнштайгер выступал в составе английского клуба с 2015 по 2017 год, приняв участие в 35 матчах (два гола + три голевые передачи).

«МЮ» в добавленное время вырвал победу у «Вест Хэма»:

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