Швайнштайгер вспомнил, как Моуринью запретил тренироваться с «МЮ» в день его рождения

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер отреагировал на тот факт, что экс-наставник манкунианцев Жозе Моуринью отстранил его от тренировок с основной командой в день рождения. Тогда немецкому футболисту приходилось заниматься в составе «Манчестер Юнайтед» до 23 лет.
«В мой день рождения это было странно», — приводит слова Швайнштайгера The Sun со ссылкой на подкаст «Манчестер Юнайтед».
37-летний Швайнштайгер выступал в составе английского клуба с 2015 по 2017 год, приняв участие в 35 матчах (два гола + три голевые передачи).
«МЮ» в добавленное время вырвал победу у «Вест Хэма»:
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