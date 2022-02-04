Каттани: эмоции Ваноли? Паоло такой не только на поле, но и когда идёте пить кофе

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани поделился мнением о главном тренере клуба Паоло Ваноли.



«Касательно его эмоциональности: Паоло такой не только на поле, но и когда вы идёте с ним попить кофе. Стиль Ваноли — жить футболом, и такой подход мне очень импонирует. Именно поэтому его выбрал «Спартак»: главное качество, которое искал клуб – чтобы тренер мог заряжать команду своей энергией. И речь не только про тренировки — важно, чтобы это происходило на постоянной основе.



Я счастлив, что игроки прислушиваются к Паоло. Им важно его мнение, а также те требования, которые он предъявляет. Это то, что приносит мне самое позитивное чувство относительно нашего будущего. Ваноли — фантастический тренер, так как ему важны самые мельчайшие детали. Даже те, на которые многие не обращают внимания. И чем больше он погружается в детали – тем больше игроки понимают, что с этим тренером они могут развиваться: как индивидуально, так и командно», — передаёт слова Каттани корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.