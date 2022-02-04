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Агент Миранчука: Сарри был заинтересован в Лёше. Он был не против его перехода ещё в «Юве»

Агент Миранчука: Сарри был заинтересован в Лёше. Он был не против его перехода ещё в «Юве»
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Вадим Шпинёв, представитель полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, рассказал, что футболист мог перейти в «Лацио».

«Сарри был заинтересован в переходе Алексея в «Лацио». Маурицио знаком с ним лично ― Миранчук забивал его «Ювентусу». Ещё когда Маурицио работал в Турине, он был не против его трансфера в клуб. До «Аталанты» мы вели диалог с «Юве», а конкретно с господином Паратичи. Но в команде была серьёзная конкуренция в группе атаки, хотя встречи и дискуссии с руководством туринцев действительно были. К сожалению, тогда у Миранчука не было нужного бэкграунда. РПЛ ― это РПЛ, надо всё правильно соизмерять.

Думаю, для Алексея вопрос перехода в итальянский гранд ещё открыт. Из «Аталанты» эта дорога всегда доступна. Хотя сама «Аталанта» тоже последние годы уже является топ-клубом. Это видно и по результатам, и по подходу», — рассказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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