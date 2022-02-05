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Леон Горецка рассказал о ходе восстановления после травмы колена

Леон Горецка рассказал о ходе восстановления после травмы колена
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Полузащитник «Баварии» Леон Горецка рассказал о работе по восстановлению после травмы колена.

«На самом деле я чувствую, что нахожусь в отличной форме, но моё колено всё ещё доставляет мне проблемы. При беге я не испытываю проблем, но под определёнными углами испытываю дискомфорт — такова текущая ситуация. Мы контролируем рабочую нагрузку в координации со специалистами и врачами. План по-прежнему состоит в том, чтобы попробовать консервативное лечение и избежать хирургического вмешательства. Мы работаем над этим каждый день», — приводит слова Горецки пресс-служба «Баварии».

Горецка стал игроком «Баварии» в 2018 году, перейдя из «Шальке». В нынешнем сезоне 26-летний футболист принял участие в 12 матчах чемпионата Германии, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

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