Леон Горецка рассказал о ходе восстановления после травмы колена

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка рассказал о работе по восстановлению после травмы колена.



«На самом деле я чувствую, что нахожусь в отличной форме, но моё колено всё ещё доставляет мне проблемы. При беге я не испытываю проблем, но под определёнными углами испытываю дискомфорт — такова текущая ситуация. Мы контролируем рабочую нагрузку в координации со специалистами и врачами. План по-прежнему состоит в том, чтобы попробовать консервативное лечение и избежать хирургического вмешательства. Мы работаем над этим каждый день», — приводит слова Горецки пресс-служба «Баварии».



Горецка стал игроком «Баварии» в 2018 году, перейдя из «Шальке». В нынешнем сезоне 26-летний футболист принял участие в 12 матчах чемпионата Германии, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

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