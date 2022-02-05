Бывший защитник «Спартака» рассказал, как Каррера просил помочь с устройством на работу

Бывший защитник московского «Спартака» бразилец Маурисио рассказал, как экс-наставник красно-белых Массимо Каррера просил помочь с устройством на работу в «Джохор».
«Если честно, я тогда так и не понял, что произошло. Я хотел остаться в команде, клуб хотел выкупить мой контракт у «Лацио». Но Каррера почему-то решил, что делать этого не стоит. Я точно знаю, что это было его личное решение, а не решение клуба. И это странно. Потому что в целом мы с ним остались в нормальных отношениях. Потом он даже писал мне и просил, чтобы я помог ему устроиться тренером в «Джохор», — цитирует Маурисио «Спорт-экспресс».
Маурисио выступал за «Спартак» на правах аренды в сезоне-2016/2017 и стал в составе красно-белых чемпионом России. В том сезоне бразилец провёл 10 матчей в Российской Премьер-Лиге и стал автором одного забитого мяча. По окончании срока аренды «Спартак» не стал выкупать трансфер игрока, и он вернулся в «Лацио».
- 5 февраля 2022
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