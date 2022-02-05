«Уфа» объявила о заключении контракта с португальским хавбеком

«Уфа» на официальном сайте объявила о подписании контракта с португальским полузащитником Тьяго Родригесом. Соглашение футболиста с клубом рассчитано до конца сезона-2021/2022 и включает опцию возможного продления сотрудничества.



«Футбольный клуб «Уфа» поздравляет Тьяго с подписанием контракта и желает больших успехов в нашем клубе! Добро пожаловать!» — говорится в сообщении пресс-службы уфимской команды.

Родригес — воспитанник «Спортинга». Футболист также играл за «Порту», софийский ЦСКА и другие португальские команды. Последним клубом Родригеса был «Аль-Хазм» из Саудовской Аравии, который полузащитник покинул в январе текущего года.

«Уфа» занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров, набрав 16 очков.