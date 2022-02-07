«Мне стыдно». Овермарс отреагировал на скандальное увольнение из «Аякса»

Бывший спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс, по официальной информации покинувший клуб из-за сообщений коллегам-женщинам, прокомментировал этот инцидент.

«Мне стыдно. На прошлой неделе я столкнулся с сообщениями о моём поведении. И как это отразилось на других. К сожалению, я не осознавал, что этим переступаю черту, но в последние дни мне это стало ясно. Я вдруг почувствовал огромное давление. Я прошу прощения. Конечно, для человека в моём положении такое поведение неприемлемо. Теперь я тоже это вижу. Но уже слишком поздно. Я не вижу другого выхода, кроме как покинуть «Аякс». Это также оказывает серьёзное влияние на мою личную жизнь. Вот почему я прошу всех оставить меня и мою семью в покое», — приводит слова Овермарса пресс-служба «Аякса» на официальном сайте клуба.

Марк Овермарс был директором по футбольным вопросам в «Аяксе» с лета 2012 года. С 1 февраля 2013 года бывший звёздный футболист, игравший, в частности, в «Аяксе», «Арсенале» и «Барселоне», занимает эту должность в качестве спортивного директора. Недавно он был переизбран на новый срок, до 30 июня 2026 года.