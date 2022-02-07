Адама Траоре высказался о дебютном матче за «Барселону» после возвращения

26-летний испанский нападающий «Барселоны» Адама Траоре, арендованный у английского «Вулверхэмптона», высказался о возвращении в стан сине-гранатовых и первом появлении на поле в матче 23-го тура чемпионата Испании с мадридским «Атлетико» (4:2).
«Очень рад возвращению, победе и тому, что снова получаю удовольствие от «Камп Ноу». Спасибо за любовь, которую вы мне даёте», — гласит комментарий Траоре к публикации в «Инстаграме».
«Барселона» — «Атлетико М». Обзор матча. Ла Лига 21/22. 23-й тур.
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«Барселона» набрала 38 очков в 22 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Атлетико» (36) находится на 5-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал», в активе которого 53 очка после 23 туров.
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