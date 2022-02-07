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В «Зените» прокомментировали информацию об интересе к Диего Косте

В «Зените» прокомментировали информацию об интересе к Диего Косте
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Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию СМИ об интересе петербуржцев к форварду Диего Косте.

«Соответствует ли действительности информация, что «Зенит» заинтересован в Диего Косте и сделал футболисту предложение? Это фейк», — цитирует Медведева «Рейтинг букмекеров».

Последним клубом Косты был «Атлетико Минейро», за который он выступал с августа 2021 года по январь 2022 года. За это время Диего выиграл с командой кубок и чемпионат Бразилии. В 19 матчах футболист забил пять голов и отдал одну голевую передачу.

Ранее сам форвард сообщил, что «Зенит» и «Краснодар» сделали ему предложения по контракту, однако приоритетным вариантом для него является «Фенербахче».

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