«Краснодар» завершил второй зимний сбор, который проходил в испанской Марбелье. После трёх выходных команда вновь соберётся в Марбелье и начнёт финальную часть подготовки к рестарту сезона. Об этом сообщает пресс-служба команды на официальном сайте.



«6 февраля «Краснодар» закончил второй зимний сбор, который проходил в Испании. В Марбелье чёрно-зелёные провели два контрольных матча – победили норвежскую «Волеренгу» (1:0) и шведский «Хеккен» (2:1).



Сейчас команду Даниэля Фарке ожидают три выходных, после чего «быки» продолжат предсезонную подготовку в Марбелье. Третий сбор продлится с 9 по 20 февраля», — сказано в заявлении пресс-службы «быков».

Ближайший официальный матч команда Фарке проведёт 27 января в рамках РПЛ с «Локомотивом» дома.