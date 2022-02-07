Медина назвал удачным свой дебют в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина вспомнил свой дебют за команду, а также рассказал о первых шагах в футболе.
«Хочу сказать, что мой дебют получился удачным: я забил гол и отдал голевую передачу. Меня поздравили партнеры по команде, а также мои родители, которые смотрели этот матч. Можно сказать, что мой старт получился удачным.
Моё детство прошло в мире футбола, так как у меня были старшие братья, которые постоянно играли в футбол. Сначала мы играли на наших «коробках», мы всё время тренировались, поэтому с каждым годом я впитывал в себя футбол. Потом, когда я повзрослел, я перешёл в «Олимпию», а далее в «Либертад». С малых лет родители приучили меня к футболу, я всегда ездил на спортивную базу, где выступали мои братья, смотрел за ними и тренировался», — рассказал Медина в видео на Youtube-канале ЦСКА.
- 7 февраля 2022
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