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Моро — о Смолове: хороший парень и отличный футболист

Моро — о Смолове: хороший парень и отличный футболист
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Полузащитник московского «Динамо» Никола Моро высказался о перешедшем в московский клуб Фёдоре Смолове и восстановившемся после травмы Данииле Лесовом.

«Фёдор – хороший парень и отличный футболист. Он уже был знаком со многими парнями по играм в чемпионате, плюс он отлично говорит по-английски, так что адаптировался быстро. Могу сказать о нём только самое хорошее.

Лесовой восстановился после травмы? Мы очень рады, что он, наконец, вернулся к тренировкам. Даниил – очень важный игрок для нашей команды. Когда он присоединился к нам, я сказал ему, что после такой травмы главное – это не бояться и что всё будет хорошо. Самое важное – это перебороть свой страх и расслабиться, чтобы вновь показывать свой лучший футбол», — приводит слова Моро официальный сайт «Динамо».

26 февраля «Динамо» проведёт первый после зимней паузы матч в Российской Премьер-Лиге, в котором сыграет с «Химками». Напомним, после 18 туров чемпионата страны москвичи занимают в турнирной таблице второе место, набрав 36 очков. Лидером соревнований является «Зенит» (38).

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