Рангник: все в команде будут счастливы, если по итогам сезона мы займём 4-е место

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался о длительной серии клуба без чемпионств в английской Премьер-лиге.
«Если «Манчестер Юнайтед» не выиграл ни одного чемпионата за последние десять лет, то на это есть серьёзные причины.
Все в команде будут счастливы, если по итогам сезона мы займём четвёртое место – я в том числе», – приводит слова Рангника итальянский журналист Фабрицио Романо в своём «Твиттере».
«МЮ» выиграл английскую Премьер-лигу в 2013 году, в последнем сезоне легендарного сэра Алекса Фергюсона на посту главного тренера команды. С тех пор манкунианцы ни разу не брали титул.
После 22 туров текущего сезона АПЛ «МЮ» набрал 38 очков и идёт на четвёртом месте в чемпионате Англии. Лидирует в турнирной таблице «Манчестер Сити», набравший 57 очков в 23 матчах.
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