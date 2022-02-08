«Челси» хочет продлить контракт с Маунтом и повысить ему зарплату

«Челси» хочет продлить контракт с полузащитником Мэйсоном Маунтом, сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».
В ближайшие недели лондонский клуб обсудит с игроком продление договора. Текущий контракт Маунта с синими истекает в 2024 году. «Челси» готов предложить хавбеку долгосрочное соглашение и планирует повысить ему зарплату.
Маунт — воспитанник «Челси». Он выступает за основную команду с 2019 года. В этом сезоне Мэйсон принял участие в 21 матче английской Премьер-лиги, забил 7 голов и отдал 6 голевых передач.
«Челси» набрал 47 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии.
Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Челси» — «Тоттенхэм»:
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