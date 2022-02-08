Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Европеизировался, что ли». Семёнов – об изменении Черчесова

«Европеизировался, что ли». Семёнов – об изменении Черчесова
Комментарии

Защитник «Ахмата» Андрей Семёнов поделился мнением о бывшем главном тренере сборной России Станиславе Черчесове, который ныне руководит «Ференцварошем».

«У меня никогда со Станиславом Саламовичем проблем не было. Он очень требовательный тренер, но, судя по различным интервью, тоже меняется, и наверное в лучшую сторону. Европеизировался, что ли. После работы за рубежом у него вроде бы больше общения стало с футболистами. Я не знаю, каким он был, например, в «Спартаке», но мне с этим человеком очень комфортно работалось», — сказал Семёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год. Также наставник работал в «Легии», «Жемчужине-Сочи» и московском «Спартаке».

«Меня убивала вся Россия». Как Семёнов пережил кошмар на Евро «Меня убивала вся Россия». Как Семёнов пережил кошмар на Евро
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022