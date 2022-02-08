«Европеизировался, что ли». Семёнов – об изменении Черчесова

Защитник «Ахмата» Андрей Семёнов поделился мнением о бывшем главном тренере сборной России Станиславе Черчесове, который ныне руководит «Ференцварошем».



«У меня никогда со Станиславом Саламовичем проблем не было. Он очень требовательный тренер, но, судя по различным интервью, тоже меняется, и наверное в лучшую сторону. Европеизировался, что ли. После работы за рубежом у него вроде бы больше общения стало с футболистами. Я не знаю, каким он был, например, в «Спартаке», но мне с этим человеком очень комфортно работалось», — сказал Семёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год. Также наставник работал в «Легии», «Жемчужине-Сочи» и московском «Спартаке».