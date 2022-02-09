Главный тренер «Индепендьенте» против аренды Гайча у ЦСКА

Переход нападающего ЦСКА Адольфо Гайча на правах аренды в аргентинский «Индепендьенте» находится на грани срыва, сообщает Tyc Sports.
По информации источника, главный тренер «Индепендьенте» Эдуардо Домингес против перехода форварда. Ещё одним претендентом на Гайча является «Сан-Лоренцо», за который он ранее выступал.
Напомним, Гайч перешёл в ЦСКА из «Сан-Лоренсо» летом 2020 года. В январе 2021 года форвард отправился в аренду из ЦСКА в итальянский «Беневенто». В 15 матчах нападающий забил два гола.
В нынешнем сезоне Гайч пропустил матчи первых туров Российской Премьер-Лиги из-за участия в олимпийском футбольном турнире в Токио в составе национальной команды Аргентины. Затем нападающий перешёл в «Уэску» на правах аренды. Контракт Гайча с ЦСКА действует до 30 июня 2025 года.
- 9 февраля 2022
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