Пиоли – о Жиру: классный центрфорвард. Начал сезон очень хорошо

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился мнением о форме нападающего клуба Оливье Жиру.



«Он начал сезон очень хорошо. У него были проблемы со спиной и голеностопом, поэтому нужно было время, чтобы набрать оптимальную форму. Он классный центрфорвард, но сегодня вся команда сыграла хорошо, и мы должны продолжать в том же духе», – цитирует Пиоли Football Italia со ссылкой на Sport Mediaset.



В матче 1/4 финала Кубка Италии сезона-2021/2022 «Милан» принимал римский «Лацио». Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.



Таким образом, «Милан» вышел в полуфинал Кубка Италии, а римский «Лацио» завершил выступление в турнире. В 1/2 финала Кубка Италии «Милан» сыграет с «Интером», который ранее одержал победу в матче с «Ромой» (2:0).

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