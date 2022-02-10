Дивеев отреагировал на слухи об интересе со стороны «Наполи» и «Венеции»

Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев отреагировал на слухи об интересе к своей персоне со стороны итальянских клубов – «Наполи» и «Венеции».

«Слухи об интересе ко мне со стороны «Венеции» и «Наполи»? Ничего не знаю про интерес этих клубов. «Венеция», «Наполи», что там еще пишут? У меня контракт с ЦСКА, и я буду работать здесь. Когда агент мне скажет, что есть конкретное предложение, тогда я начну с ним говорить, оценивать плюсы и минусы. А пока все мысли только о ЦСКА — работать, побеждать, делать максимум того, что от меня требуется.

Что я должен сделать, чтобы вырасти в топ-футболиста? Работать. Все качества можно улучшить, а можно и профукать. Просто надо работать и понимать, на что ты способен. Постепенно улучшать то, что пока не можешь. Например, сегодня 8 из 10 точных передач сделал, а завтра уже 10 надо. Набирать форму, в том числе в плане «физики». Посмотри, какие игроки в других чемпионатах — взять ту же Хорватию! Там все такие здоровые, и ты понимаешь, что ты еще ненакачанный», — приводит слова Дивеева «Спорт-экспресс».