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Виллаш-Боаш высказался о предстоящем противостоянии «Зенита» с «Бетисом» в Лиге Европы

Виллаш-Боаш высказался о предстоящем противостоянии «Зенита» с «Бетисом» в Лиге Европы
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Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш высказался о предстоящем противостоянии сине-бело-голубых с «Бетисом» на стадии 1/16 финала Лиги Европы. Матчи пройдут 17 и 24 февраля.

«Кто фаворит в паре «Зенит» – «Бетис»? Трудно прогнозировать. Помню, в «Зените» мы всегда страдали из-за зимней паузы, но в российском футболе обойтись без неё невозможно. В первом матче после возобновления сезона мы не могли показать высокий уровень, соперники же находились в хорошей форме. Это большая проблема, я поднимал её в разговорах с представителями УЕФА. Другая проблема для «Зенита» – уровень «Бетиса». Испанцы очень сильны в нынешнем сезоне, забивают много голов. В общем, это будет испытание для «Зенита», — передаёт слова Виллаша-Боаша корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

Напомним, Виллаш-Боаш возглавлял «Зенит» с марта 2014 по май 2016 года. За это время с сине-бело-голубыми он выиграл чемпионат России (сезон-2014/2015), Кубок России (сезон-2015/2016) и Суперкубок России (2015).

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