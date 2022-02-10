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Диего Коста может стать одноклубником Алексея Миранчука в «Аталанте»

Диего Коста может стать одноклубником Алексея Миранчука в «Аталанте»
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Итальянской «Аталанте» предложили услуги нападающего Диего Косты, находящегося в настоящее время в статусе свободного агента. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

По сведениям источника, клуб из Бергамо ищет сменщика для Луиса Мурьеля после травмы Дувана Сапаты и планирует подписать новичка до июня.

Ранее сообщалось, что Коста заявил о предложениях от «Зенита» и «Краснодара». Также он подчеркнул, что приоритетом для него является подписание контракта с турецким «Фенербахче». Отмечается, что испанец требует зарплату в размере € 2 млн в год.

Последним клубом Косты был «Атлетико Минейро», за который он выступал с августа 2021 года по январь 2022 года. За это время Диего выиграл с командой кубок и чемпионат Бразилии. В 19 матчах футболист забил пять голов и отдал одну голевую передачу.

Ранее футболист выступал также в составе лондонского «Челси», испанской «Сельты» и ряда других клубов.

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