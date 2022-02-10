Диего Коста может стать одноклубником Алексея Миранчука в «Аталанте»

Итальянской «Аталанте» предложили услуги нападающего Диего Косты, находящегося в настоящее время в статусе свободного агента. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

По сведениям источника, клуб из Бергамо ищет сменщика для Луиса Мурьеля после травмы Дувана Сапаты и планирует подписать новичка до июня.



Ранее сообщалось, что Коста заявил о предложениях от «Зенита» и «Краснодара». Также он подчеркнул, что приоритетом для него является подписание контракта с турецким «Фенербахче». Отмечается, что испанец требует зарплату в размере € 2 млн в год.



Последним клубом Косты был «Атлетико Минейро», за который он выступал с августа 2021 года по январь 2022 года. За это время Диего выиграл с командой кубок и чемпионат Бразилии. В 19 матчах футболист забил пять голов и отдал одну голевую передачу.



Ранее футболист выступал также в составе лондонского «Челси», испанской «Сельты» и ряда других клубов.