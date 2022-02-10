Василий Уткин предположил, почему Диего Коста сообщил, что может перейти в «Краснодар»

Российский спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на новость, что Диего Коста может стать игроком «Зенита» и «Краснодара».

«На этой неделе самой главной трансферной новостью в России стал фейк. Диего Коста заявил, что наряду с предложением турецкого «Фенербахче» он рассматривает ещё и предложения «Зенита» и «Краснодара». Очевидно, что таким образом Коста пытается оказать влияние на своего турецкого покупателя.

Возникает вопрос, почему Коста назвал именно «Зенит» и «Краснодар» в качестве клубов-соискателей себя. «Зенит», наверное, потому что его все знают, он постоянный участник Лиги чемпионов. А вот в Краснодаре сборная Испании жила во время чемпионата мира. Диего Коста тогда запомнился чуть ли не самым зажигательным фото. Где он в самом простом краснодарском киоске ел самую обыкновенную краснодарскую шаурму», — сказал Уткин в эфире своего YouTube-канала.