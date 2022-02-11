«Нижний Новгород» объявил об аренде 19-летнего полузащитника «Зенита»

19-летний полузащитник «Зенита» Кирилл Кравцов будет на правах аренды выступать за «Нижний Новгород», сообщает официальный сайт клуба.



За нижегородцев Кравцов будет играть под 14-м номером. В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги хавбек принял участие в девяти матчах, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

Фотографии Кравцова доступны в «твиттере» «Нижнего Новгорода».

Напомним, «Нижний Новгород» в 18 матчах набрал 19 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит», в 18 встречах набравший 38 очков.



В следующем туре Российской Премьер-Лиги после зимнего перерыва «Нижний Новгород» сыграет с «Уралом». Встреча пройдёт в Нижнем Новгороде 26 февраля.