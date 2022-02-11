Дзюба и Алберто — в стартовом составе «Зенита» на товарищеский матч с «Брондбю»

Сегодня, 11 февраля, санкт-петербургский «Зенит» проведёт товарищеский матч в рамках турнира Atlantic Cup с футбольным клубом из Дании – «Брондбю». Игра начнётся в 16:00 мск. Встречу с первых минут начнёт новичок сине-бело-голубых, бразильский нападающий Юри Алберто. С капитанской повязкой «Зенит» на поле выведет Артём Дзюба.
Стартовый состав «Зенита»: Кержаков, Адамов, Алип, Чистяков, Круговой, Сутормин, Оздоев, Ерохин, Мостовой, Алберто, Дзюба.
Запасные: Бязров, Саусь, Ким, Кузнецов.
На момент зимней паузы в сезоне-2021/2022 «Зенит» возглавляет таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав 38 очков в 18 матчах. Второе место занимает московское «Динамо», в активе которого 36 набранных очков. Замыкает тройку лидеров нынешнего розыгрыша чемпионата России «Сочи», набравший 31 очко.
- 11 февраля 2022
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