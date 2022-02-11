Семак — об Алберто: вопрос сыгранности имеет место быть. Со временем всё будет хорошо

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал интервью после товарищеского матча команды с «Брондбю» (2:1).
«Главное, что избежали серьёзных травм. К сожалению, есть вопросы в этом отношении. В остальном нормально поработали. Второй сбор все смогли сыграть по полному матчу. Минимум, наверное, выполнили. Конечно, хотелось какие-то вещи лучше потренировать, но нынешняя ситуация вносит свои коррективы.
Победить всегда приятно. Но результат на сборе не играет определяющей роли. Важно посмотреть состояние игроков. Ничего не значит, что в сегодняшнем матче не было многих игроков основы. Мы смотрим определённое взаимодействие в линиях, между игроками. Самое важное, чтобы каждый игрок сыграл по 90 минут и к возобновлению сезона подошёл в нормальном состоянии.
Сделаем обследование и будет понятна степень серьёзности повреждения у Ловрена. Алип забил, вдохновившись тем, что остаётся в «Зените»? Он и до этого забил, очень хорошие голы, которые говорят о том, что забивать может.
Одоевский отразил один пенальти во вчерашнем матче. Это хорошо для вратаря, с каждым удачным действием он приобретает уверенность. В целом на сборе смотрится неплохо.
Что касается Юри Алберто, то вопрос сыгранности имеет место быть. У игрока есть много хороших качеств: моменты в каждом матче есть, открывания, надо прибавить в реализации. Со временем всё будет хорошо», — приводит слова Семака корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
- 11 февраля 2022
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