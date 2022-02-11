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Стадион в Сенегале назовут в честь Садио Мане

Стадион в Сенегале назовут в честь Садио Мане
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В Сенегале появится стадион, названный в честь нападающего «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане, сообщает Daily Mail.

Напомним, Мане в составе национальной команды Сенегала стал обладателем Кубка африканских наций. Форвард принял участие в каждом из семи матчей сборной Сенегала, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. В финальном матче с Египтом на 7-й минуте встречи Садио не сумел реализовать пенальти, однако исправился в серии послематчевых 11-метровых, принеся своей сборной победу на турнире.

По информации источника, стадион, который получит имя Мане, находится на стадии строительства и будет открыт в следующем году. Объект располагается в родном городе футболиста — Седиу.

Сенегал впервые в истории выиграл Кубок Африки. Египет до этого семь раз выигрывал главный турнир континента, это рекордный результат.

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