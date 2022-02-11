«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании нападающего «Бенфики»
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Английский «Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании нападающего «Бенфики» Дарвина Нуньеса. Об этом сообщает A Bola.
По сведениям источника, в зимнее трансферное окно 22-летний уругваец был связан слухами с лондонским «Вест Хэмом».
В нынешнем сезоне Нуньес в 17 матчах португальской лиги забил 16 голов и отдал две голевые передачи. Также на его счету три гола в шести матчах Лиги чемпионов. Контракт Нуньеса с «Бенфикой» истекает в 2025 году, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость уругвайского нападающего в € 32 млн.
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Бёрнли» в рамках 24-го тура английской Премьер-лиги:
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