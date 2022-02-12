Капитан «Эспаньола»: «Барселона» в худший момент тратит € 50 млн. С ними конкурировать?

Капитан «Эспаньола» Серхи Дардер прокомментировал информацию о возможной конкуренции команды с «Барселоной».
«Барселона» в их худший момент – понимаете, худший – тратит на игрока € 50 млн. Это с ними вы будете конкурировать? Ну, дай бог, я первый готов это делать, но реальность такова, что расти очень трудно. Сейчас мы в хорошем положении, мы растём и можем стать сильнее в будущем», — приводит слова Дардера ESPN.
Матч 24-го тура испанской Ла Лиги между «Эспаньолом» и «Барселоной» состоится в воскресенье, 13 февраля. Начало – в 23:00 мск.
«Барселона» в 22 матчах набрала 38 очков и занимает в турнирной таблице четвёртое место. «Эспаньол», набравший в 23 встречах 27 очков, занимает 14-ю позицию.
«Атлетик Б» — «Эспаньол». Обзор матча. Ла Лига 21/22. 23-й тур:
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