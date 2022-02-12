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Маурисио Почеттино прокомментировал акцию протеста ультрас «ПСЖ»

Маурисио Почеттино прокомментировал акцию протеста ультрас «ПСЖ»
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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино прокомментировал акцию протеста ультрас клуба во время матча 24-го тура французской Лиги 1 с «Ренном» (1:0).

«Я хочу призвать к единству в очень важный момент. Сегодня нам это нужно ввиду моментов, которые наступают в жизни этого клуба. Пришло время всем объединиться и вместе бороться за этот клуб. А когда сезон закончится, пора будет подводить итоги, чтобы этот клуб улучшался и оставался одним из лучших в мире», — приводит слова Почеттино Goal.

Напомним, фанаты бойкотировали первый тайм матча с «Ренном». Также они показали баннеры, которые направлены против руководства. Также они недовольны тем, что игроки не выглядит мотивированными.

«Пари Сен-Жермен» набрал 59 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. Ранее парижане вылетели из 1/8 финала Кубка Франции, потерпев поражение в матче с «Ниццей».
15 февраля «ПСЖ» предстоит провести первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

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