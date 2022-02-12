Курт Зума сможет принять участие в матче АПЛ «Лестер Сити» — «Вест Хэм Юнайтед»

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес сообщил, что защитник Курт Зума сможет принять участие в матче 25-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити».
«Существуют разные мнения о том, должен ли Зума попадать в заявку на матч с «Лестером». Мы решили, что он будет доступен. Я поддерживаю это», — приводит слова Моейса BBC.
Напомним, ранее в сети появилось видео, в котором Зума издевается над своим котом. «Вест Хэм» оштрафовал Зума на £ 250 тыс. (€ 297,5 тыс.) Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не вызвал игрока на мартовские матчи. Позже стало известно, что на Зума подали в суд во Франции.
Матч 25-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» — «Вест Хэм Юнайтед» состоится завтра, 13 февраля, на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере. Начало встречи — в 19:30 мск.
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